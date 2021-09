Mastercard lance Strive : une initiative mondiale destinée aux petites entreprises pour accélérer la reprise économique

Le programme Strive est lancé avec un engagement initial de 25 millions de dollars de financement philanthropique dans le but de renforcer la résilience financière et la croissance des petites entreprises partout dans le monde

Les micro et petites entreprises contribuent considérablement à la création d'emplois et au développement économique mondial, dans la mesure où elles représentent environ 90 % des entreprises et plus de 50 % des emplois dans le monde. Toutefois, si la pandémie a imposé une transition rapide vers des plateformes et des processus numériques qui ont créé de nouvelles opportunités, elle a aussi précipité de nombreuses entreprises au bord de la faillite. Pour faciliter la transition numérique, Mastercard, en collaboration avec le Center for Inclusive Growth, lance aujourd'hui Strive, une initiative mondiale destinée à rendre les petites entreprises plus résilientes financièrement et à promouvoir leur reprise et leur croissance.

Avec un premier investissement philanthropique de 25 millions de dollars provenant du Mastercard Impact Fund, Strive aidera plus de cinq millions de micro et petites entreprises dans le monde à accéder aux outils et ressources nécessaires à leur passage au numérique.

"Lorsque les petites entreprises se portent bien, nos communautés et économies locales prospèrent, mais lorsqu'elles éprouvent des difficultés, toute l'économie est touchée", a déclaré Michael Miebach, PDG de Mastercard. "Ce dont les propriétaires de petites entreprises ont besoin aujourd'hui, ce sont des partenaires qui les écoutent et qui trouvent des solutions innovantes pour les aider à évoluer dans le sillage de la pandémie. Il faut investir pour que leur succès soit le nôtre. C'est ce qui rend des programmes comme Strive indispensables aujourd'hui et demain."

"Ce programme repose sur les leçons tirées et sur un ensemble de travaux développés dans le cadre de l'objectif à long terme de Mastercard en matière d'inclusion financière", a déclaré Shamina Singh, présidente et fondatrice du Mastercard Center for Inclusive Growth. "En adoptant une stratégie axée sur l'équité et en prônant le partenariat, Strive rencontrera les propriétaires là où ils se trouvent et les mettra en relation avec les ressources qui leur sont nécessaires pour réussir et se développer à long terme."

Les données au cœur de l'initiative

Dans le cadre du projet Strive, des plateformes mondiales seront combinées à des programmes localisés, afin d'aborder et de répondre aux défis et opportunités uniques des petites entreprises les plus vulnérables aux quatre coins du monde.

Le premier de ces programmes, Strive Community, touchera plus de cinq millions de petites entreprises en Europe, en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Avec le concours de Caribou Digital, société de recherche et de conseil spécialisée dans l'aide au développement d'économies numériques éthiques et inclusives, le programme viendra en aide aux petites entreprises en utilisant des ressources technologiques qui leur permettront de numériser leurs opérations, de rationaliser leurs services financiers et administratifs et de faciliter leur accès au marché pour assurer leur réussite dans l'économie moderne. Les aides seront accordées aux organisations possédant de l'expérience dans la collaboration avec les propriétaires de micro et petites entreprises.

"Nous sommes ravis de nous associer à Mastercard pour donner aux petites entreprises les outils dont elles ont besoin pour concrétiser leur potentiel dans le monde numérique", a déclaré Chris Locke, fondateur de Caribou Digital. "En établissant un réseau de partenariat avec de nombreuses organisations interconnectées, le programme apportera des ressources précieuses en matière de numérisation et favorisera d'autres innovations, tout en nous permettant d'avoir un impact à grande échelle."

En plaçant les données au cœur du processus, Mastercard travaille de manière responsable avec des fintechs régionales, des entreprises à impact social et des organisations à but non lucratif pour garantir que les petites entreprises les plus vulnérables aient accès à des outils et des ressources sécurisés. Elles pourront ainsi simplifier leur capacité à gérer leur trésorerie, à attirer et à conserver des clients et à prospérer numériquement. En Europe, la Communauté Strive s'associera d'abord avec des fintechs pour soutenir les petites entreprises en Espagne et en France.

Soutenir les entreprises les plus vulnérables en mettant l'accent sur le marché local

Strive UK, le deuxième programme lancé dans le cadre de Strive, vise à améliorer la résilience financière et à favoriser la croissance de 650 000 micro et petites entreprises britanniques par le biais de services de conseil personnalisés, d'outils basés sur la science des données et d'un soutien à la numérisation. En collaborant avec des ONG locales axées sur les petites entreprises, dont Enterprise Nation, Digital Boost et Be the Business, et en complétant les efforts du gouvernement britannique tels que Help to Grow, Strive UK visera à proposer des ressources dédiées aux petites entreprises les plus vulnérables, notamment celles qui sont aux mains de femmes et de minorités.

Un besoin urgent d'accélérer la croissance des petites entreprises

Même avant la pandémie, les petites entreprises étaient à la traîne par rapport à leurs concurrents plus importants en matière d'intégration des technologies numériques dans leur mode de fonctionnement. Une étude menée par l'Union européenne en 2019 révèle ainsi qu'environ 80 % des grandes entreprises avaient mis en œuvre au moins une technologie numérique, contre seulement 30 % des micro-entreprises.

Cette annonce s'appuie sur l'engagement de 250 millions de dollars consenti par Mastercard l'année dernière afin de soutenir la sécurité financière des petites entreprises. Strive poursuit l'engagement de longue date de Mastercard en faveur de l'inclusion financière, en déployant actuellement de nombreux efforts pour ouvrir les portes de l'économie numérique à un milliard de personnes et à 50 millions de micro et petites entreprises, et notamment à 25 millions d'entrepreneuses, d'ici 2025.

Ce qu'ils pensent de Strive

John W.H. Denton, AO, secrétaire général de la Chambre de commerce internationale : "Les petites entreprises du monde entier restent indispensables à la reconstruction d'une économie plus inclusive et durable. Les programmes d'inclusion financière axés sur la technologie et dirigés par des partenaires, comme ceux développés par Mastercard, aideront certainement les petites entreprises à renforcer leurs opérations et les propulseront dans notre nouvelle ère numérique."

Rebecca Marmot Chief Sustainability Officer, Unilever : "Les petites entreprises jouent un rôle clé dans la croissance d'Unilever et ont besoin de soutien plus que jamais. Alors que le monde est toujours plus numérique, nous avons l'opportunité de faire en sorte que les propriétaires d'entreprises prennent part à cette transformation. Cette volonté a façonné notre collaboration avec Mastercard au Kenya et elle continuera à inspirer le travail d'impact que nous réalisons ensemble. En aidant les petites entreprises à se numériser, Strive Community les placera sur la voie de la résilience et de la croissance, et créera une économie plus durable et prospère."

Assel Zhanassova, ministère du Commerce et de l'Intégration de la République du Kazakhstan : "Les micro et petites entreprises sont un maillon essentiel de l'économie au Kazakhstan et nous devons privilégier leur résilience et leur croissance. Nous saluons les efforts de Mastercard pour soutenir les petites entreprises par le biais, entre autres, du programme Strive Community, et nous attendons avec impatience d'explorer comment nous pouvons continuer à participer à ces efforts."

Timothy Ogden, directeur général de la Financial Access Initiative de NYU Wagner : "Veiller à ce que les personnes les plus durement touchées par la pandémie bénéficient du soutien adéquat pour reprendre leur travail et rétablir leurs revenus doit être une priorité mondiale. Des programmes comme Strive, qui aident les petites et microentreprises à accéder à des outils et à des connaissances fondées sur des données factuelles pour renforcer leur résilience financière et développer leurs activités, sont essentiels."

Matthew Gamser, PDG, Forum du financement des PME : "À défaut d'avoir vu clairement auparavant que la gestion de la transition de l'argent papier vers l'argent numérique, des contrats papier vers des formats digitaux, tout comme le passage de l'entreprise physique vers l'entreprise numérique, est essentielle pour l'avenir des petites entreprises du monde entier, la COVID en a fait une évidence partout. C'est pourquoi je suis ravi d'accueillir le lancement du programme Strive Community du Mastercard Center for Inclusive Growth, qui permettra aux petites entreprises dynamiques de s'adapter à ces changements. J'attends de Strive qu'il trouve de nouveaux moyens, moins onéreux et plus évolutifs, pour soutenir la numérisation et la croissance des PME."

Zahra Omar, entrepreneuse, Égypte : "Lorsque vous dirigez une petite entreprise, il n'y a souvent personne à qui demander conseil. Vous êtes à la fois fondateur, gestionnaire et exécutant. Mais pour développer une entreprise et prendre les bonnes décisions, les conseils et le soutien de ceux qui l'ont fait avant valent de l'or. Depuis que j'ai adhéré à la plateforme de mentorat numérique MicroMentor, je peux bénéficier d'un soutien quand je veux et où que je sois. Mon mentor m'a aidé à résoudre des problèmes et à faire évoluer mon entreprise confrontée aux défis économiques et politiques de mon pays - et ces conseils valent des milliers de dollars pour moi !"

Asia Tabassum, entrepreneuse, Pakistan : "La pandémie a posé de nouveaux défis que nous n'avions jamais connus auparavant. Mais une partie de notre ADN d'entrepreneur nous pousse à nous adapter. En trouvant un soutien pour la transition de nos services en ligne, nous nous sommes ouverts à de nouveaux clients et donc à de nouveaux flux de revenus. Sans cela, nous aurions peut-être eu du mal à survivre. Pour toutes les petites entreprises qui cherchent à aller de l'avant, mon message est simple : assurez-vous que vous avez une présence numérique et que votre équipe sait comment travailler en ligne."

