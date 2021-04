Mastercard : nouveau directeur général pour la France

Mastercard annonce la nomination de Brice van de Walle au poste de directeur général de Mastercard France à compter du 1er mai 2021, succédant à Solveig Honoré Hatton, qui 'va désormais relever un nouveau défi au sein de notre équipe européenne'.



Brice van de Walle aura comme responsabilité l'accélération de l'innovation et de la numérisation des paiements, le développement des partenariats avec les entités privées et publiques et la croissance des services et solutions de Mastercard en France.



Plus récemment, au sein de l'équipe produits et innovation pour la région Amérique latine et Caraïbes, basée dans le bureau régional du groupe à Miami, il a orchestré la migration de la région vers les paiements sans contact, et lancé les premiers pilotes 'Tap-On-Phone'.



