Biden propose l'ancien patron de Mastercard à la tête de la Banque mondiale

par Andrea Shalal

WASHINGTON, 23 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden a proposé jeudi la candidature du chef d'entreprise indo-américain, Ajay Banga, au poste de président de la Banque mondiale.

La Banque mondiale a indiqué mercredi qu'elle comptait élire un nouveau président d'ici début mai pour remplacer David Malpass, qui a annoncé sa démission la semaine dernière.

Le président américain a fait l'éloge de l'expérience d'Ajay Banga dans la création de partenariats public-privé pour lutter contre l'exclusion financière et des défis majeurs comme le changement climatique.

"Ajay est particulièrement bien équipé pour diriger la Banque mondiale à ce moment critique de l'histoire", a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

"Il a passé plus de trois décennies à construire et à gérer des entreprises mondiales prospères qui créent des emplois et apportent des investissements aux économies en développement, et à guider des organisations à travers des périodes de changement fondamental", a-t-il ajouté.

Élevé en Inde mais désormais citoyen américain, Ajay Banga occupe actuellement le poste de vice-président de General Atlantic, une société américaine de capital-investissement.

Il a quitté en décembre 2021 la direction de Mastercard après avoir passé 12 ans à la tête du groupe, où il s'est fixé pour objectif de faire entrer un milliard de personnes et 50 millions de micro-entreprises et de petites entreprises dans l'économie numérique d'ici 2025.

Sa proposition de nomination est la première à avoir été rendue publique.

L'institution acceptera aussi les candidatures des autres pays membres jusqu'au 29 mars, alors que la banque a toujours été dirigée par un candidat des Etats-Unis — son principal actionnaire avec le Fonds monétaire international (FMI).

L'Allemagne — un autre actionnaire majeur — a déclaré cette semaine que le poste devait être attribué à une femme, ce qui constituerait une première au cours des 77 ans d'existence de l'institution. (Reportage d'Andrea Shalal à Washington, reportages supplémentaires de David Lawder à Bangalore, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)