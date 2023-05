Exclusif - Le FMI et d'autres devraient fournir une garantie de 100 milliards de dollars pour le climat - document

Ce plan, qui n'a pas été signalé auparavant, a été envoyé aux gouvernements du monde entier avant le "Sommet pour un nouveau pacte mondial de financement" qui se tiendra à Paris en juin, dans le cadre de l'initiative de Bridgetown menée par Mia Mottley, dirigeante de la Barbade.

L'idée, présentée dans un document de consultation daté d'avril 2023, s'appuierait sur la puissance de feu du Fonds monétaire international (FMI) et d'autres banques multilatérales de développement (BMD), et s'inscrit dans le cadre des efforts croissants visant à réformer le système financier international.

Le FMI et les autres banques multilatérales de développement "réduiraient les primes de risque macroéconomiques excessives des pays en développement grâce à des garanties de change de 100 milliards de dollars par an", pour un financement dans des monnaies nationales plus volatiles plutôt que dans le dollar ou l'euro.

Les garanties seraient destinées à des "investissements de transition verte", ce qui, selon une source impliquée dans les projets, pourrait inclure des obligations "vertes" axées sur des projets respectueux de l'environnement, ainsi que d'autres obligations telles que des obligations "bleues" axées sur les océans.

Selon un rapport publié lors des négociations sur le climat de la COP27, les pays en développement auraient besoin de 1 000 milliards de dollars par an de fonds publics et privés d'ici à 2030 pour lutter contre le réchauffement climatique, mais à ce jour, les flux de capitaux ne représentent qu'une fraction de ce qui est nécessaire.

Un rapport de la Banque mondiale et d'autres grands créanciers multilatéraux indique qu'ils ont donné 51 milliards de dollars en 2021, ainsi que 13 milliards de dollars de financement privé.

Le sommet de Paris, organisé par le président français Emmanuel Macron les 22 et 23 juin, réunira un certain nombre de dirigeants mondiaux et de représentants d'institutions mondiales phares telles que le FMI et les Nations unies.

Les grandes lignes des propositions ont été envoyées aux principaux groupes préparant les discussions au cours des deux dernières semaines.

Outre l'idée d'une monnaie, le document détaille également les principaux objectifs de la version 2.0 de l'initiative de Bridgetown, qui s'est imposée au cours des 18 derniers mois dans les discussions sur le climat et le développement durable au niveau mondial.

"C'est un appel aux armes", a déclaré la source, faisant référence au document et à son intention de galvaniser une action plus concrète de la part du FMI et des créanciers multilatéraux.

Après un démarrage lent, l'idée qu'un changement fondamental est nécessaire pour aider les pays en développement à recevoir plus d'argent dans la lutte contre le changement climatique s'est accélérée l'année dernière et a été au cœur des discussions mondiales sur le climat en novembre.

Depuis lors, la Banque mondiale a nommé un nouveau président, l'ancien PDG de Mastercard Ajay Banga, et a publié un plan de réforme qui augmenterait les prêts de 5 milliards de dollars par an, bien que Mme Mottley et d'autres souhaitent que le système aille beaucoup plus loin.

Les propositions présentées dans le document d'avril, qui comprennent également la redistribution d'autres fonds du FMI, devraient constituer un élément clé de la position de négociation des pays en développement lors du prochain cycle de négociations annuelles sur le climat, qui se tiendra à Dubaï dans le courant de l'année.