L'accord antitrust de 30 milliards de dollars proposé par Visa et Mastercard pour limiter les frais de cartes de crédit et de débit pour les commerçants est en péril, après qu'une juge de New York a signalé qu'elle se préparait à rejeter l'accord.

La juge du district de Brooklyn, Margo Brodie, a déclaré aux avocats des réseaux de cartes et aux opposants, lors d'une audience tenue jeudi, qu'elle "n'approuverait probablement pas l'accord", selon des documents judiciaires.

Elle prévoit de rédiger un avis expliquant sa décision et son raisonnement.

Les deux réseaux de cartes se sont déclarés déçus. Mastercard a qualifié le règlement de "résolution équitable" qui donne aux entreprises une plus grande souplesse dans la gestion des transactions par carte, et Visa de "résolution appropriée" de cette affaire vieille de près de 19 ans.

L'accord annoncé le 26 mars visait à régler la plupart des plaintes dans le cadre de ce litige national, les petites entreprises représentant plus de 90 % des commerçants concernés par le règlement.

Les entreprises se plaignent depuis longtemps que Visa et Mastercard prélèvent des frais de transaction excessifs, ou commissions d'interchange, pour le traitement des paiements par carte de crédit et de débit, et leur interdisent illégalement d'orienter leurs clients vers des modes de paiement moins onéreux.

Selon la Merchants Payments Coalition, qui représente les détaillants, les épiciers, les dépanneurs et les stations-service, les frais de transaction s'élèveront à 172 milliards de dollars en 2023 et auront plus que doublé au cours des dix dernières années.

L'accord prévoit que les frais de transaction moyens, compris entre 1,5 % et 3,5 %, diminueront d'au moins 0,04 point de pourcentage pendant trois ans. Visa et Mastercard ont également accepté de plafonner les taux pendant cinq ans et de supprimer les dispositions anti-piratage.

Parmi les opposants figurait la National Retail Federation, le plus grand groupe commercial de détaillants au monde.

Elle a qualifié le règlement de "manifestement insuffisant" et ses avantages de "maigres et temporaires", affirmant qu'il laisserait toujours Visa et Mastercard dicter les frais de transaction et qu'il imposerait une interdiction "virtuellement illimitée" sur les réclamations futures des commerçants.

L'affaire est In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation, U.S. District Court, Eastern District of New York, No 05-md-01720. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Diane Craft)