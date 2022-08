La Comco lève les mesures provisionnelles contre Mastercard

Zurich (awp) - La Commission de la concurrence (Comco) lève les mesures provisionnelles prises à l'encontre de Mastercard, dans le cadre de son enquête sur les systèmes de distributeurs automatiques de billets.

En 2021, la Comco avait ouvert une enquête en prenant des mesures provisionnelles contre Mastercard pour une éventuelle entrave à l'encontre du National Cash Scheme (NCS) de SIX, précise jeudi un communiqué. En raison du recours de Mastercard, les mesures provisionnelles n'étaient pas encore entrées en vigueur. Entre-temps, les circonstances ont évolué sur le marché, raison pour laquelle le gardien de la concurrence a décidé de lever ses mesures provisionnelles.

Celles-ci voulaient tout de suite offrir aux banques la possibilité de délivrer des cartes de débit Mastercard aptes à traiter techniquement des transactions NCS, sans attendre la fin de l'enquête en cours. Le système NCS aurait pu être apposé sur les cartes, sans pour autant être activé, en plus du système Mastercard. Etant donné que les banques émettrices de cartes n'ont pas utilisé cette possibilité, SIX a reporté l'entrée du système NCS sur le marché jusqu'à la fin de l'enquête. Les mesures provisionnelles ne sont donc plus nécessaires.

L'enquête se poursuit indépendamment de la levée des mesures provisionnelles et sans préjuger du résultat final.

