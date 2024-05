Il n'y a pas de concurrence effective dans les services de cartes de crédit de base où Visa et Mastercard sont les principaux acteurs, et une plus grande transparence pour les utilisateurs est nécessaire, a déclaré le régulateur britannique des systèmes de paiement dans un rapport intérimaire mardi.

"Le PSR a constaté qu'au cours des cinq dernières années, et après avoir pris en compte les variations de volume, Mastercard et Visa ont augmenté leurs frais de système et de traitement de plus de 30 % en termes réels. Il n'y a guère de preuves que la qualité du service se soit améliorée au même rythme", a déclaré le PSR dans un communiqué.

La PSR a déclaré qu'elle a proposé des "remèdes" pour consultation publique, qui comprennent une meilleure transparence pour les utilisateurs, et des obligations pour Mastercard et Visa d'expliquer, de consulter et/ou de documenter les raisons des changements de prix.

Elle a également proposé de communiquer davantage d'informations financières à la PSR sur une base continue afin d'améliorer le contrôle des activités de Mastercard et Visa au Royaume-Uni. (Reportage de Huw Jones, édition de Sinead Cruise)