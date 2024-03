Les banques américaines pourraient voir leurs bénéfices légèrement affectés par l'accord de 30 milliards de dollars conclu par les réseaux de paiement Visa et Mastercard en vue de limiter les frais de carte de crédit et de débit pour les commerçants, selon les analystes de Wall Street.

Le règlement antitrust annoncé mardi est l'un des plus importants de l'histoire des États-Unis. S'il est approuvé par le tribunal, il mettra fin à la plupart des plaintes déposées dans le cadre d'un litige national qui a débuté il y a près de vingt ans.

Les commissions d'interchange, payées par les commerçants, comprennent généralement de petits frais fixes plus un pourcentage du montant total des ventes, et s'élèvent en moyenne à 1,5 % à 3,5 % par transaction, selon Bankrate.com.

"Sur une base préliminaire, nous estimons l'impact à environ 1 % à 2 % du bénéfice par action avant tout effort d'atténuation en utilisant les volumes de cartes de détail, mais les frais d'interchange peuvent varier de manière significative par transaction", a déclaré J.P.Morgan dans une note. RISQUES POTENTIELS

La société de courtage Evercore ISI a déclaré que la décision de réduire et de plafonner les commissions d'interchange a un impact sur les banques émettrices qui génèrent des revenus par le biais de ces commissions et ne sera pas financièrement significative pour Visa et Mastercard.

"La suppression des restrictions anti-patinage et la mise en place d'une tarification concurrentielle pourraient inciter les commerçants à effectuer davantage de transactions en espèces ou à effectuer des transactions de débit moins coûteuses", a déclaré Evercore ISI.

Dans le cadre du règlement, Visa et Mastercard ont accepté de réduire les taux de prélèvement d'au moins quatre points de base (0,04 point de pourcentage) pendant trois ans et de garantir un taux moyen inférieur de sept points de base à la moyenne actuelle pendant cinq ans.

Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que les banques absorbent une grande partie de la perte de revenus en partageant l'impact avec les deux réseaux de cartes et en réduisant les dépenses de récompense.

Les cartes font partie des sources de revenus les plus lucratives et les plus stables pour les prêteurs, mais la plupart des grandes banques ne divulguent pas le montant des commissions d'interchange qu'elles facturent et ce montant varie généralement en fonction du type de carte.

"Les petites banques et les coopératives de crédit pourraient s'opposer à cet accord ou tenter de le combattre. En effet, il pourrait permettre à Walmart ou à un autre grand détaillant de conclure un accord avec une méga-banque pour une carte de crédit offrant une réduction lorsqu'elle est utilisée à la caisse", ont déclaré les analystes de TD Cowen dans une note.

La maison de courtage a signalé le règlement comme un risque potentiel pour l'opération de 35 milliards de dollars de Capital One pour Discover Financial, qui devrait faire l'objet d'un examen antitrust approfondi.

"Un Capital One plus important pourrait essayer d'utiliser son avantage en matière d'émission de cartes pour bloquer les remises afin d'élargir davantage sa base de clients", a déclaré le courtier.