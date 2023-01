Mastercard : BPA accru de 13% au 4e trimestre

MasterCard publie un bénéfice net ajusté en croissance de 10% à 2,5 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2022, soit 2,65 dollars par action (+13%), avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 0,8 point à 55%.



Le fournisseur de solutions de paiements a vu ses revenus nets augmenter de 12% à 5,8 milliards de dollars (+17% hors effets de changes), avec en particulier un bond de 31% des volumes transfrontaliers en monnaies locales.



'Si l'incertitude macroéconomique et géopolitique persiste, les dépenses de consommation se sont montrées remarquablement résilientes', souligne son CEO Michael Miebach. 'Nous sommes bien préparés à ajuster notre profil d'investissement rapidement si nécessaire'.



