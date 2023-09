Mastercard a démenti mardi une information de presse selon laquelle le géant du traitement des paiements envisage d'augmenter cet automne les frais de cartes de crédit, que de nombreux commerçants paient lorsqu'ils acceptent les cartes de crédit de leurs clients.

Le Wall Street Journal, citant des sources et des documents qu'il a consultés, a rapporté la semaine dernière que des augmentations de frais étaient prévues en octobre et en avril chez Mastercard et sa rivale Visa.

Le Journal et son propriétaire, Dow Jones, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur cette affaire.

"Mastercard n'augmente pas les taux d'interchange aux États-Unis cet automne et n'a pas l'intention de le faire", a déclaré la société. Elle a ajouté qu'elle n'augmenterait pas non plus les frais de réseau aux États-Unis requis pour le traitement des transactions Mastercard cet automne.

Dans le même temps, Visa a également déclaré dans un billet de blog que la récente couverture de presse sur la question était "trompeuse". La plus grande société de traitement des paiements au monde a ajouté qu'en dépit de la forte croissance de l'utilisation de ses cartes, les commissions d'interchange globales sur les transactions Visa sont restées stables au cours de la dernière décennie.

"En outre, au cours des dernières années, Visa a réduit les commissions d'interchange pour la grande majorité des petites entreprises et dans des segments clés tels que les supermarchés et les restaurants à service rapide", a déclaré un porte-parole de Visa dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Reuters. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)