Mastercard étend son partenariat avec Collinson afin d'offrir aux détenteurs de la Mastercard Trust Club World Card et de la World Elite Card un accès privilégié aux salons d'aéroport en cas de retard de vol, grâce au Mastercard Flight Delay Pass. Grâce à ce programme, les titulaires des cartes Mastercard Trust Club World Card et World Elite Card peuvent désormais accéder instantanément au réseau LoungeKey de Collinson, qui compte plus de 1 400 salons d'aéroport dans le monde entier - avec nourriture et boissons gratuites - en cas de retard de leur vol.

en cas de retard de vol. Les titulaires de cartes éligibles n'auront pas besoin de remplir un formulaire de réclamation ; ils recevront automatiquement une notification du retard de leur vol et un bon d'accès numérique au salon, grâce auquel ils pourront facilement utiliser leur avantage de voyage en temps réel. En collaboration avec Collinson, le Mastercard Flight Delay Pass a été lancé pour la première fois en 2018 en Asie-Pacifique et est mis à la disposition des titulaires de cartes Mastercard Platinum, World et World Elite.

Ce privilège est exclusif aux titulaires de cartes Mastercard éligibles, quelle que soit la compagnie aérienne avec laquelle ils volent, le billet qu'ils détiennent ou le programme d'affinité dont ils sont membres.