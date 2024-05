Pionnier en Europe, le hub contribuera à optimiser la sécurité de l'écosystème du commerce et des paiements dans la région

Mastercard annonce aujourd’hui l’ouverture de son Centre européen de cyberrésilience (ECRC) à son siège européen, réaffirmant l’engagement de l’entreprise à lutter contre les cybermenaces et à renforcer la résilience dans la région. Ce nouveau centre consolidera les défenses contre les cybermenaces, accélérera les délais de réponse et servira de plaque tournante pour le leadership éclairé en matière de cybersécurité, promouvant ainsi la collaboration entre les secteurs public et privé.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240530171578/fr/

Mastercard European Cyber Resilience Centre Opening in Waterloo, Belgium. (From left to right) Michael Miebach, Chief Executive Officer, Mastercard, Mathieu Michel, Belgian State Secretary for Digitalisation, Mark Barnett, President, Mastercard Europe, Catherine De Bolle, Executive Director, Europol. Photo by: Nicolas Peeters. (Photo: Business Wire)

Avec une numérisation continue et des niveaux de connectivité sans précédent, la cybercriminalité représente un défi commun à toutes les organisations. Les fraudeurs utilisent la technologie de manière plus innovante et sophistiquée pour tenter de nuire aux consommateurs et aux entreprises. La cybercriminalité est devenue une économie mondiale estimée aujourd'hui à plusieurs milliers de milliards d'euros.

Pour faire face à ces menaces en constante évolution, l'ECRC rassemble des partenaires des secteurs public et privé. En tirant parti de ses installations et de son bassin diversifié de talents, il facilite la collaboration avec les centres nationaux de cyber-renseignement, les services de police et les organismes du secteur dans toute l'Europe.

« Dans le monde hyperconnecté d’aujourd’hui, la cybercriminalité évolue, tout comme nous. Ce centre réunira les esprits les plus brillants du monde des affaires, du gouvernement et d'autres secteurs pour garder une longueur d'avance sur les menaces et rendre le monde numérique aussi sûr que possible. Après tout, le travail visant à faire en sorte que les gens puissent avoir confiance en leur sécurité en ligne ne s’arrête pas à nos quatre murs, ou à nos pare-feu », déclare Michael Miebach, CEO, Mastercard.

Le centre renforce la capacité de Mastercard à lutter contre les cybermenaces dans l’ensemble de l’écosystème numérique et l’aide à protéger, détecter et réagir aux attaques. Il favorise des liens plus étroits avec les clients, les partenaires et les parties prenantes et stimule la collaboration dans toute la région, améliorant ainsi la résilience.

Le Centre européen de cyberrésilience de Mastercard comprend un centre de fusion, au cœur de la réponse organisationnelle aux incidents de Mastercard, et un laboratoire criminalistique numérique en plus de représentants de plus de 20 équipes, tous essentiels à la gestion efficace d’un centre de résilience.

« Au sein d’Europol, nous sommes fermement convaincus qu’aucun acteur, secteur ou nation ne peut faire face seul aux menaces des cybercriminels. Chacun de nous a un rôle complémentaire à jouer. En réunissant tous les acteurs concernés, le Centre européen de cyberrésilience a le potentiel d’apporter l’excellence à notre collaboration intersectorielle », déclare Catherine De Bolle, directrice exécutive, Europol.

« C’est avec une grande fierté que je suis ici aujourd’hui pour l’inauguration du Centre européen de cyberrésilience Mastercard. Je me réjouis que la Belgique ait été choisie pour accueillir ce premier centre en Europe dédié à la cybersécurité pour Mastercard, et d'autant plus qu'elle sera implantée au cœur du Brabant wallon. Nous vivons dans un monde où les cybermenaces sont omniprésentes et en constante évolution. Les cyberattaques ne connaissent pas de frontières et touchent tous les secteurs de notre société, du secteur public au secteur privé, des infrastructures critiques aux citoyens ordinaires. Il est donc impératif que nous nous unissions pour relever ces défis avec détermination et efficacité. Cet événement marque une étape importante dans notre engagement commun à renforcer la cybersécurité en Europe et en Belgique. Le Centre européen de cyberrésilience représente une initiative clé visant à promouvoir la collaboration entre les secteurs public et privé, ainsi qu’avec les organismes de réglementation. En travaillant main dans la main, nous pouvons améliorer considérablement notre capacité à prévenir, détecter et répondre aux cybermenaces », déclare Mathieu Michel, secrétaire d'État belge à la Numérisation.

L'engagement en faveur de la sécurité européenne reflète le rôle de Mastercard dans la promotion des économies et l'autonomisation des personnes. Cet engagement est souligné par sa solide infrastructure, qui a facilité la protection de 143 milliards de transactions rien qu’en 2023. Respectant des normes élevées en matière de confidentialité, de responsabilité des données et de cybersécurité, Mastercard continue d'offrir des transactions transparentes et sécurisées tout en protégeant les informations des clients.

À propos de Mastercard (NYSE : MA),www.mastercard.com

Mastercard est une entreprise technologique mondiale dans le secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et à soutenir une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Grâce à des données et des réseaux sécurisés, des partenariats et de la passion, nos innovations et nos solutions aident les particuliers, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Par notre présence dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable qui ouvre des possibilités illimitées pour tous.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240530171578/fr/