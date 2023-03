Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

MindGeek, dont le siège est au Luxembourg, est une pièce maîtresse de l'industrie du divertissement pour adultes depuis l'avènement du streaming vidéo, mais des inquiétudes concernant le modèle économique de l'entreprise ont entraîné le départ de ses dirigeants l'année dernière.

Pornhub, le site phare de MindGeek, a également été coupé par les réseaux de paiement de Visa et Mastercard en 2020 à la suite d'enquêtes ayant identifié des contenus illicites sur la plateforme.

MindGeek a depuis déclaré que Mastercard avait rétabli l'accès à ses sites d'abonnement, mais les deux sociétés de paiement ont suspendu leurs liens avec la branche publicitaire de l'entreprise, TrafficJunky, après qu'un procès a soulevé des questions sur la possibilité qu'ils facilitent la pornographie infantile.

"Nous sommes engagés avec l'équipe de MindGeek et avec les parties prenantes, y compris les créateurs de contenu, les défenseurs, l'application de la loi, les partenaires de la société civile et les décideurs politiques pour informer nos efforts et renforcer les plateformes sécurisées de MindGeek, allant au-delà des obligations légales et réglementaires", a déclaré Solomon Friedman, partenaire fondateur d'ECP.