Postfinance profite d'une hausse de sa rentabilité

Berne (awp) - Postfinance a profité d'une hausse de sa rentabilité l'année dernière. Le bénéfice net, selon la compatibilité des banques, s'est porté à 223 millions de francs suisses, en hausse de 73% sur un an, a indiqué jeudi le bras financier de la Poste suisse.

Le produit d'exploitation a globalement augmenté de 118 millions à 1,31 milliard de francs suisses. Si Postfinance continue d'être freiné par les faibles taux d'intérêt, le résultat des opérations d'intérêts, principale source de revenus, a augmenté de 41 millions à 564 millions.

Le résultat des opérations de commissions et des prestations de services s'est amélioré de 54 millions à 398 millions, grâce au développement des offres de placement, à l'augmentation du chiffre d'affaires de l'e-trading et des cartes de crédit ainsi qu'à de nouveaux prix dans les packages bancaires.

Le résultat des opérations de négoce s'est quant à lui accru de 23 millions à 212 millions.

Le ratio coûts sur revenus s'est amélioré de 5,5 points de pourcentage à 75,7%. Le rendement des fonds propres s'est amélioré à 3,7%.

Les charges d'exploitation ont augmenté d'environ 23 millions à 992 millions sur un an. L'effectif moyen a diminué de 23 unités de personnel pour s'établir à 3237 équivalents plein temps.

Le résultat d'exploitation (Ebit) normalisé du segment Postfinance, avant frais/droits et compensation des coûts nets, s'est porté à 272 millions, en progression de 68% sur un an.

Les avoirs de la clientèle ont diminué, passant de 123,7 milliards fin 2020 à 110,7 milliards fin décembre 2021.

Postfinance opère dans un environnement économique et réglementaire "difficile". Les taux d'intérêt très bas, voire négatifs, depuis des années "érodent sa marge d'intérêts et le désavantage concurrentiel résultant du fait qu'il lui est interdit d'octroyer des crédits et des hypothèques à son compte s'accentue".

Sur ce dernier élément, un projet de loi est en passe de changer la donne. L'entrée de Postfinance sur le marché des crédits et des hypothèques devra s'accompagner d'une cession de la majorité de contrôle de la Poste sur l'entreprise.

Au premier semestre 2022, la société combinera sa Postfinance Card pour la clientèle privée et commerciale avec la Debit Mastercard. La carte sera ainsi acceptée dans un nombre encore plus élevé de points de vente, en Suisse comme à l'étranger.

