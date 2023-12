Visa/Mastercard : le Royaume-Uni propose de plafonner certains frais

L’autorité britannique en charge des paiements (The Payment Systems Regulator) propose de plafonner à titre provisoire les frais prélevés par Mastercard et Visa pour les transactions effectuées par les entreprises entre le Royaume-Uni et l’Europe. Après que Mastercard et Visa ont considérablement augmenté certains de ces frais en 2021 et 2022, l'autorité "a examiné le niveau de ces frais pour comprendre si ces derniers, ou d'autres facteurs, indiquent que le marché ne fonctionne pas bien".



Pour la seule année dernière, le The Payment Systems Regulator estime que les entreprises britanniques ont payé entre 150 et 200 millions de livres sterling supplémentaires en raison de l'augmentation des frais.



"Dans cette étude de marché, nous avons provisoirement constaté que les frais facturés par Mastercard et Visa aux entreprises britanniques qui acceptent des paiements en provenance de l'Espace économique européen sont probablement trop élevés. En bref, à ce stade, nous ne pensons pas que ce marché fonctionne bien", a expliqué le patron de l'autorité, Chris Hemsley.