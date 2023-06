Visa et MasterCard s'opposent pour l'instant à de nouvelles actions collectives sur les frais au Royaume-Uni

Les deux sociétés font déjà l'objet d'une longue liste de procès à Londres concernant les commissions multilatérales d'interchange, que les détaillants paient lorsque les consommateurs utilisent une carte pour faire des achats.

Visa et Mastercard sont chacune poursuivies par des centaines de plaignants devant le Competition Appeal Tribunal de Londres, qui gère actuellement les différentes affaires ensemble.

L'année dernière, la Commercial and Interregional Card Claims (CICC) a intenté une autre série d'actions en justice contre Visa et Mastercard, en vue d'obtenir des dommages et intérêts au nom des commerçants qui auraient été surfacturés.

Lors d'une audience en avril, CICC a demandé au tribunal de certifier ses affaires sous le régime des procédures collectives du Royaume-Uni, qui est à peu près équivalent au régime des class actions aux États-Unis.

Le Competition Appeal Tribunal a refusé de certifier les affaires dans une décision écrite rendue jeudi, mais a donné à la CICC huit semaines pour modifier ses actions en justice si elle souhaitait poursuivre.

Les avocats de Visa et de Mastercard ont déclaré lors de l'audience d'avril que la nécessité des actions de la CCPI était remise en cause par le fait que des milliers de commerçants les avaient déjà poursuivis, plus de 2 300 plaignants britanniques intentant actuellement un procès à Visa.

Un porte-parole de Mastercard s'est félicité de la décision du tribunal, déclarant dans un communiqué que "nous ... pensons que, si une nouvelle plainte est déposée, elle devrait également être rejetée".

"Nous avons toujours soutenu que la demande était fondamentalement erronée et qu'elle n'avait jamais eu pour but d'aider les entreprises - il s'agit d'avocats et de leurs bailleurs de fonds qui cherchent à s'enrichir", a ajouté le porte-parole.