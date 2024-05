Visa et Mastercard ont accepte de payer 197 millions de dollars pour mettre fin a une action collective intentee par des millions de consommateurs accusant les societes de paiement financier de maintenir les frais d'acces aux guichets automatiques a un niveau artificiellement eleve.

Les avocats des plaignants ont revele l'accord propose mercredi dans un document depose aupres du tribunal federal de Washington. Le reglement concerne les consommateurs qui ont retire de l'argent a des distributeurs automatiques de billets exploites par des banques depuis 2007.

Deux autres recours collectifs connexes - l'un emanant de consommateurs ayant utilise des distributeurs automatiques de billets non bancaires et l'autre d'entreprises proprietaires de distributeurs automatiques independants - sont en cours devant le tribunal federal de Washington.

L'accord propose est soumis a l'approbation du tribunal. Les defendeurs ont tous nie avoir commis des actes reprehensibles.

Visa paiera 104,6 millions de dollars dans le cadre de l'accord, et Mastercard 92,8 millions de dollars, selon les documents de reglement. Les banques defenderesses avaient deja regle des litiges pour 66 millions de dollars.

Visa et Mastercard n'ont pas repondu immediatement aux demandes de commentaires.

Les avocats des plaignants ont declare que le reglement "apportera un soulagement immediat et assure".

Les plaignants dans les trois affaires ont declare que les regles du reseau de distributeurs automatiques de billets de Visa et Mastercard les ont amenes a payer des montants artificiellement eleves pour les frais d'acces. Collectivement, ils reclamaient des dommages et interets de plus de 9 milliards de dollars.

Cette resolution intervient apres que la Cour supreme des Etats-Unis a rejete, en avril, un appel de Visa et Mastercard contestant la decision d'un juge d'un tribunal inferieur autorisant les groupes de plaignants a se regrouper pour intenter une action collective.

Visa et Mastercard avaient fait valoir que le juge n'avait pas procede a une "analyse rigoureuse" avant de certifier les actions collectives.

Selon les estimations, la classe proposee pour le reglement de l'affaire devrait compter au moins 175 millions de membres.

Les consommateurs auront la possibilite de s'opposer aux conditions du reglement, y compris au montant du fonds et aux honoraires d'avocat qui leur seront accordes.

Visa et Mastercard sont defenderesses dans une procedure judiciaire de longue duree devant le tribunal federal de Brooklyn. Elles sont accusees d'avoir surfacture des commercants et d'autres personnes lors de transactions effectuees avec des cartes de debit et de credit.