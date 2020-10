Mastercard Incorporated : , IDEMIA et MatchMove testent une carte bancaire biométrique à empreintes digitales en Asie pour renforcer la sécurité et la sûreté des paiements sans contact

Mastercard s’est associé à IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, et à MatchMove, une Fintech basée à Singapour, afin de créer une carte biométrique utilisant une empreinte digitale pour autoriser les transactions sur les terminaux de paiement en magasin.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201020006188/fr/

(Graphic : Business Wire)

La carte F.CODE Easy, dotée d’une technologie de vérification des empreintes, propose une expérience utilisateur semblable à un paiement sur smartphone, garantissant une authentification fluide et intuitive sur la carte à puce. Les transactions sont ainsi plus pratiques, plus sûres et plus sécurisées, puisque le titulaire de la carte n’a plus à saisir de code PIN, réduisant de fait les points de contact dans les lieux publics.

Développée par IDEMIA conformément aux spécifications techniques de Mastercard, la carte F.CODE Easy garantit la confidentialité et la sécurité de l’utilisateur en stockant toutes les données biométriques sur la puce de la carte et non dans une base de données centralisée. Cette carte sans pile, qui récupère l’énergie des terminaux de paiement pour alimenter son capteur d’empreintes digitales, garantit une utilisation simple et est certifiée ISO par Mastercard pour la sécurité et la conformité.

MatchMove, plateforme de banking-as-a-service basée à Singapour, va déployer ces cartes biométriques F.CODE Easy au quatrième trimestre 2020. Le projet pilote sera mené par des collaborateurs de Mastercard, d’IDEMIA et de MatchMove qui utiliseront les cartes pour des transactions et des démonstrations face aux clients.

« Alors que les transactions sans contact deviennent la norme, la carte biométrique permet un choix plus large et une sécurité renforcée pour les utilisateurs », déclare Matthew Driver, Vice-président exécutif de la branche Services pour Mastercard Asie-Pacifique. « Mastercard mise beaucoup sur l’e-commerce et cette solution témoigne des partenariats innovants que nous mettons en place et s’inscrit parfaitement dans notre mission, qui est de proposer des expériences de paiement rapides, sans contact et sécurisées en tout point ».

Les transactions sans contact sont en plein essor dans le monde : en effet, près de six consommateurs sur 10 estiment que la digitalisation des paiements va durer et près de la moitié d’entre eux prévoient d’utiliser moins fréquemment les espèces, même lorsque la pandémie de COVID-19 sera terminée, selon une étude de Mastercard auprès de plusieurs marchés dans le monde. En Asie‑Pacifique, la majorité de la population – 71 % en Australie, 77 % en Inde, 73 % en Chine et 62 % au Japon – estime que le passage au paiement sans contact est une innovation durable.

Afin de faciliter le processus d’adhésion à la carte F.CODE Easy, IDEMIA va fournir à MatchMove une gamme complète de services, qui permettra aux utilisateurs de souscrire depuis chez eux pour un confort maximal.

« Nous sommes fiers de franchir une étape importante de notre démarche, qui consiste à redéfinir l’avenir des paiements grâce à la biométrie », déclare Vincent Mouret, Vice-président exécutif Financial Institutions pour l’Asie-Pacifique chez IDEMIA. « Nous sommes ravis de nous associer à Mastercard et à MatchMove pour le lancement de F.CODE Easy en Asie et nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration pour proposer aux fintechs des solutions de sécurité de bout en bout ».

MatchMove, qui entend démocratiser les services financiers essentiels grâce à des technologies mobiles et Cloud de pointe, est l’un des 21 candidats à la licence bancaire numérique de Singapour.

« Nous sommes heureux de nous associer à IDEMIA et à Mastercard pour proposer des solutions de pointe qui donnent les moyens à nos clients d’effectuer des paiements sûrs et sécurisés », ajoute Amar Abrol, directeur commercial de MatchMove. « Grâce à F.CODE Easy, nous pouvons autoriser de très nombreux cas d’utilisation pour nos clients qui, à leur tour, créent davantage de valeur et apportent une véritable plus-value à leurs clients, leurs collaborateurs, leurs fournisseurs et leurs partenaires. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler ensemble et de commercialiser de nouvelles solutions innovantes sur le marché ».

À propos de Mastercard (NYSE : MA), www.mastercard.com

Mastercard est une société technologique mondiale dans l’industrie des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités inestimables.

À propos d’IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets. Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter

À propos de MatchMove

MatchMove est l’une des fintechs les plus dynamiques et les plus innovantes du monde dans le domaine des paiements numériques et des services bancaires de nouvelle génération. Le Banking Wallet OS™ inventé par MatchMove permet d’utiliser le banking-as-a-service et les fonctionnalités de Spend.Send.Lend™ dans n’importe quelle application. Grâce à cette plateforme, les entreprises et leurs clients peuvent dépenser (Spend) en ligne et hors ligne facilement et en toute sécurité, au moyen de cartes prépayées émises instantanément sur les principaux réseaux de cartes. Ses capacités d’envoi (Send) comprennent les transferts nationaux P2P, les transferts de fonds transfrontaliers, le P2M (Person-to-Merchant) et les versements centralisés à des bénéficiaires dans le monde entier. La plateforme de MatchMove s’étend également au prêt (Lend), avec un profil emprunteur défini des dépenses et des habitudes d’envoi des clients pour lui proposer des solutions de crédit personnalisées. Les solutions de MatchMove aident les clients professionnels à digitaliser leurs paiements et donnent aux populations délaissées par les banques les moyens de transférer de l’argent à tout moment et partout. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.matchmove.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201020006188/fr/