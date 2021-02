Mastercard dans le collimateur de la Comco

Zurich (awp) - Mastercard fait l'objet d'une enquête de la Commission de la concurrence (Comco) pour une potentielle entrave au système NCS établi pour les bancomats par le prestataire de services de paiement et opérateur de la Bourse suisse SIX. Ce dernier s'est plaint du refus par l'émetteur de cartes de débit et de crédit américain d'intégrer le système NCS sur sa nouvelle carte de débit, au côté du système Mastercard.

La Comco tentera de déterminer si Mastercard a abusé dans ce cas de sa position dominante pour écarter le "co-badging" avec le dispositif de SIX, mais a dans l'intervalle déjà pris des mesures provisionnelles, souligne un communiqué diffusé mardi. Ces mesures permettent aux banques de poser les bases techniques à une éventuelle activation du système de SIX sur les cartes de débit.

Mastercard dispose de la possibilité de faire recours contre les mesures provisionnelles devant le Tribunal administratif fédéral.

jh/md