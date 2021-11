MasterCraft Boat Holdings, Inc. : Un retournement de tendance à anticiper 12/11/2021 | 09:48 Tommy Douziech 12/11/2021 | 09:48 achat En cours

Cours d'entrée : 29.18$ | Objectif : 36.46$ | Stop : 24.9$ | Potentiel : 24.95% Le mouvement baissier observé dernièrement donne des signes d'essoufflement pouvant permettre au titre MasterCraft Boat Holdings, Inc. de renouer avec une orientation positive sur le moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 36.46 $. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Données financières USD EUR CA 2022 633 M - 553 M Résultat net 2022 72,1 M - 62,9 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 7,62x Rendement 2022 - Capitalisation 548 M 548 M 478 M Capi. / CA 2022 0,87x Capi. / CA 2023 0,80x Nbr Employés 1 500 Flottant 98,5% Prochain événement sur MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS, INC. 10/02/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Cloture 28,91 $ Objectif de cours Moyen 38,50 $ Ecart / Objectif Moyen 33,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Frederick A. Brightbill Chairman & Chief Executive Officer Timothy M. Oxley Chief Financial Officer, Secretary, Treasurer & VP Mike Schmidt Chief Information Officer Jim Brown Vice President-Operations Donald C. Campion Independent Director