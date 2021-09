Le fournisseur américain de produits de laboratoire Avantor rachète Masterflex pour un montant de 2,9 milliards de dollars.

Le fournisseur américain de produits de laboratoire Avantor Inc. a annoncé mardi qu'il allait racheter Masterflex à la société privée Antylia Scientific dans le cadre d'une transaction au comptant de 2,9 milliards de dollars qui renforcerait ses activités de fabrication de thérapies et de vaccins COVID-19.

Basée dans l'Illinois, Masterflex fabrique des produits tels que des pompes péristaltiques, utilisées par les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques pour la recherche et la production de médicaments biologiques, de vaccins et de thérapies cellulaires et génétiques.

Les efforts déployés au niveau mondial pour enrayer la propagation de la pandémie ont entraîné une hausse de la demande de matières premières utilisées dans la production de vaccins et de thérapies, selon des entreprises telles que Thermo Fisher Scientific.

En avril, Avantor a conclu un accord de 1,1 milliard de dollars pour racheter son homologue allemand Ritter, qui a connu une forte demande pour ses produits utilisés dans les tests PCR COVID-19.

Avantor estime que le rachat de Masterflex augmentera son bénéfice ajusté par action au cours de la première année suivant la conclusion de l'opération, prévue pour le dernier trimestre de 2021. (Reportage de Mrinalika Roy et Amruta Khandekar à Bengaluru ; édition d'Aditya Soni)