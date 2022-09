Paris, le 9 Septembre 2022–MASTRAD (EURONEXT GROWTH: ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé non audité pour l'exercice clos au 30/06/2022.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'établit à 6,95 M€ contre 9,32 M€ au 30 juin 2021, en baisse de 25,4% largement imputable au conflit Ukrainien et ses diverses conséquences.

Le chiffre d'affaires France s'établit à 2,82M€ en baisse de 25%.

Le coup d'arrêt donné à l'activité économique avec le conflit ukrainien s'est fait sentir très rapidement. Dès le début des hostilités, la fréquentation a chuté, et les magasins ont enregistré un recul très sérieux de leurs ventes. De même et de façon surprenante, le commerce online, Amazon en premier, a lui aussi fortement décroché. Cette situation s'est ajoutée à la pénurie de composants et à la rareté et coûts des transports générant de fortes difficultés à livrer nos clients.

Aucun secteur du commerce de détail n'a été épargné. La seule catégorie qui progresse avec la reprise du tourisme, reste l'hôtellerie et la restauration qui affiche une progression de plus de 25% par rapport à N-1 grâce à la reprise du tourisme et à nos ventes de sondes connectées.

Le chiffre d'affaires export (hors USA) s'établit à 1,32M€ affichant une baisse limitée de 7,7%. Certains pays, du fait de leur proximité géographique avec la zone de conflit russo-ukrainienne, ont pâti de façon encore plus sévère de l'onde de choc. D'autres plus éloignés, comme l'Espagne, la Grèce ou l'Irlande, ont permis grâce à leurs progressions un atterrissage du CA moins dégradé que sur la France.

Le chiffre d'affaires aux Etats Unis s'établit à 2,81M€ en baisse de 31%,

Le commerce aux Etats-Unis, plutôt épargné par les conséquences du conflit en Ukraine, a subi des difficultés d'ordre macro-économique avec des ruptures dans les chaînes d'approvisionnements. Beaucoup de grands comptes américains n'ont pu ou su anticiper ces déséquilibres entre l'offre et la demande, et sont restés en rupture de produits.

Comptes consolidés Mastrad*

30 06 22 30 06 21 Var. en M€ 12 mois 12 mois France 2,82 3,79 -25,6% % du CA total 40,6% 40,7% Export (hors Amérique du Nord) 1,32 1,43 -7,7% % du CA total 19,0% 15,3% Etats-Unis et Canada dt MASTRAD INC 2,81 4,10 -31,5% % du CA total 40,4% 44,0% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 6,95 9,32 -25,4%

*Comptes consolidés NON audités

Guidance sur le CA de l'exercice :

La situation sur notre marché culinaire classique reste difficile avec une flambée des prix de revient et des consommateurs frileux, partout dans le monde. Nous avons ainsi drastiquement réduit nos couts d'exploitation. Nous étudions actuellement différentes opportunités pour palier à ces difficultés et communiquerons à ce sujet courant octobre.

Nous avons été en mesure d'enfin pouvoir approvisionner les composants nécessaires à la livraison de nos gammes de produits IoT dont le CA sera en forte progression sur l'exercice en cours avec des marges quasi préservées.

Mathieu Lion, PDG du groupe ajoute :« Nous poursuivons plus que jamais nos investissements afin de conserver notre avance dans le secteur très porteur de la cuisine connectée. Nous pouvons désormais être approvisionnés en composants et anticipons une forte croissance pérenne et contributive de cette activité ».

