Paris, le 14 Janvier 2021–MASTRAD (EURONEXT GROWTH: ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé non audité sur le premier semestre de son exercice, clos au 31/12/2020.

Le chiffre d'affaires groupe consolidé s'établit à 4,7 M€, en hausse de 85% sur le premier semestre de l'exercice par rapport au premier semestre de l'exercice précédent, supérieur aux anticipations.

Une croissance du chiffre d'affaires de plus de 100%, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, est attendue sur le 3ème trimestre de l'exercice en cours.

Toutes les entités du groupe sont en croissance :

Le CA France, 1.90 M€, en hausse de 22%, bénéficie de l'engouement des consommateurs pour le fait maison, catalysé par la crise sanitaire.

Pour les mêmes raisons le Chiffre d'affaires aux Etats Unis (hors B to B) 0.4M€ est en hausse de 30%.

Le chiffre d'affaires export (hors USA), 0.8M€, est lui en hausse de 10 %, pénalisé par les mesures sanitaires draconiennes en Europe.

Enfin, le CA BtoB, principalement effectué aux USA à très bien démarré et représente sur le semestre écoulé un CA de 1.7M€ représentant 36% du chiffre d'affaires groupe.

31.12.20 31.12.19 Var. en M€ 6 Mois 6 Mois France 1,9 1,5 21,5% % du CA total 39,7% 60,5% Export (hors Amérique du Nord) 0,8 0,7 10,3% % du CA total 16,2% 27,2% BtoB 1,7 - % du CA total 35,5% N/A Mastrad Inc. (Etats-Unis et Canada) 0,4 0,3 30,0% % du CA total 8,7% 12,3% CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 4,7 2,5 85,3%

Guidance sur le CA de l'exercice : Croissance rentable d'au moins 70%

La croissance du chiffre d'affaires pour le semestre en cours est très bien orientée et même s'il est difficile dans le contexte actuel d'anticiper le moyen terme, le groupe estime pour le trimestre en cours une croissance d'au moins 100% du CA consolidé par rapport à N-1 et une forte croissance sur l'ensemble de l'exercice, clos au 30/06/21 tout en maintenant, à minima, ses taux historiques de marge brute. Le groupe accélère ses investissements en R&D et marketing tout en visant la rentabilité nette.

Mathieu Lion, PDG du groupe ajoute : « malgré des investissements et recrutements substantiels afin de conserver notre avance dans le secteur très porteur de la cuisine connectée, le bon semestre écoulé et la très bonne croissance de notre carnet de commandes et de notre marché nous conforte dans la perspective d'un exercice en forte croissance et du retour à la rentabilité »

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique, hygiène, durabilité et design. En 25ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays. Le groupe est résolument en pivotement et retournement et offre aujourd'hui deux écosystèmes de produits connectés à destination de l'univers de la cuisine connectée. Secteur en très forte croissance.

