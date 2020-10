Mastrad : perte nette creusée en 2019-20

12/10/2020 | 08:08

Mastrad, marque innovante dans les ustensiles de cuisine, publie au titre de son exercice 2019-20 une perte nette de 1,3 million d'euros, à comparer à une perte de 1,68 million sur l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires sur l'exercice écoulé s'établit à 5,04 millions d'euros, en baisse de 4,2%, mais l'EBITDA, grâce à la maîtrise des charges et de la marge brute, s'améliore à -992.000 euros contre -1,31 million.



Compte tenu d'une trésorerie tendue (523.000 euros au 30 juin 2020) au regard de l'environnement exceptionnel, et même si la société a obtenu deux prêts garantis par l'Etat de 680.000 euros, Mastrad envisage le recours à une augmentation de capital.



