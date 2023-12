Mastrad est spécialisé dans la conception et la commercialisation d'ustensiles de cuisine (savons d'acier, chauffe-plats en céramique, moules, outillages de découpe, spatules, gants, éplucheurs, tire-bouchons, sondes de température, etc.). En outre, le groupe développe une activité de distribution de produits culinaires tiers. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'ustensiles de cuisine (51,8%) : articles créés par le groupe et fabriqués par des sous-traitants. La commercialisation des produits est assurée auprès des détaillants indépendants, des grands magasins, des sociétés de vente par correspondance, des chaînes de restauration et d'hôtellerie, etc. ; - conception et distribution d'accessoires culinaires (48,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,3%), Europe (8,8%), Amérique (59,2%), Asie (2,4%) et autres (0,3%).