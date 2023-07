Matador Resources Company est une société énergétique indépendante. Elle se consacre à l'exploration, au développement, à la production et à l'acquisition de ressources en pétrole et en gaz naturel aux États-Unis, en mettant l'accent sur le pétrole et le gaz naturel de schiste et d'autres zones non conventionnelles. La société exerce ses activités dans deux secteurs : l'exploration et la production, et le secteur intermédiaire. Le secteur de l'exploration et de la production se consacre à l'exploration, au développement, à la production et à l'acquisition de ressources en pétrole et en gaz naturel aux États-Unis et se concentre principalement sur la partie riche en pétrole et en liquides des zones de Wolfcamp et de Bone Spring dans le bassin du Delaware au sud-est du Nouveau-Mexique et à l'ouest du Texas. Le secteur intermédiaire mène des activités intermédiaires à l'appui de ses activités d'exploration, de développement et de production et fournit à des tiers des services de traitement du gaz naturel, de transport du pétrole, de collecte du pétrole, du gaz naturel et de l'eau produite, ainsi que des services d'évacuation de l'eau produite.