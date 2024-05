Match Group, Inc. est spécialisé dans le développement et l'édition de sites de rencontre en ligne. Le portefeuille de la société comprend les plateformes Tinder®, Match®, Meetic®, OkCupid®, Hinge®, PairsTM, PlentyOfFish®, OurTime®, Azar®, Hakuna Live®, etc., disponibles dans plus de 40 langues. 54,5% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Internet