Le 15 juillet 2024, Starboard Value a annoncé qu'il détenait une position de plus de 6,5 % dans Match Group, propriétaire de Tinder, et qu'il préconisait une vente éventuelle si un redressement n'aboutissait pas. Starboard Value estime que la société devrait améliorer Tinder, qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires total de la société, et voit également des opportunités pour l'activité Hinge parmi d'autres applications émergentes. Starboard Value a également indiqué que l'entreprise devrait envisager une privatisation si elle ne parvient pas à apporter les changements nécessaires, notamment en procédant à des rachats d'actions.