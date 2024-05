Material Group Inc est une société basée au Japon qui exerce principalement trois activités : le conseil en relations publiques (RP), le marketing numérique et les plateformes de RP. Le segment PR Consulting Business fournit un soutien allant de la conception de la stratégie à la mise en œuvre de mesures visant à fournir des informations sur les marques, les produits et les services des entreprises aux consommateurs, aux consommateurs et aux autres parties prenantes par le biais des médias et des services de réseaux sociaux (SNS), et à accroître la sensibilisation et à transformer les perceptions, principalement par le biais de diverses méthodes de relations publiques et de mesures de communication marketing, y compris la publicité. Le segment Digital Marketing Business fournit une assistance pour la conception et l'exécution de stratégies de communication marketing dans le domaine numérique, des services de production de publicité créative et la vente de l'outil de service à la clientèle Flipdesk basé sur le web. Le secteur d'activité des plateformes de relations publiques propose CLOUD PRESS ROOM, une plateforme permettant d'entrer en contact avec les médias dans la vie réelle et sur le web.

Secteur Publicité et marketing