Materials - Petroleum Joint Stock Company (COMECO) est une société basée au Vietnam qui se consacre à la commercialisation et au commerce des produits pétroliers et gaziers. Elle est impliquée dans le commerce de gros et de détail du pétrole, de l'essence, du pétrole raffiné, des lubrifiants et autres produits pétrochimiques avec l'exploitation de 29 stations d'essence. Elle fournit également des services de lavage de véhicules, ainsi que des services de camions-citernes et d'entreposage de produits pétroliers et connexes. La société est engagée dans le développement et la construction de stations-service et d'entrepôts. En outre, elle développe des immeubles de bureaux à louer et offre des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012, 99,63 % de ses revenus provenaient d'activités commerciales. Au 31 décembre 2012, la société était une filiale de Saigon Petro Company Limited et de Petro Vietnam Oil Corporation (PVOil).