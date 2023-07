MATERION CORPORATION : Seaport Global Securities à l'achat

Materion Corporation propose des solutions de matériaux avancés à divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'industrie, l'aérospatiale et la défense, l'énergie et l'automobile. La société compte quatre segments : Performance Materials, Electronic Materials, Precision Optics et Other. Le segment Performance Materials fournit des solutions techniques avancées composées de systèmes d'alliages contenant ou non du béryllium et de pièces techniques personnalisées en bandes, en vrac, en barres, en plaques, en barres, en tubes et autres formes personnalisées produites dans des installations de fabrication situées aux États-Unis et en Europe. Electronic Materials produit des produits chimiques avancés, des emballages microélectroniques, des métaux précieux, des métaux non précieux et des produits métalliques spéciaux, y compris des cibles de dépôt en phase vapeur, des assemblages de couvercles de châssis, des préformes en métal précieux et en plaqué, des matériaux de brasage à haute température et du fil ultra-pur. Le segment de l'optique de précision conçoit et produit des revêtements de précision en couches minces, des filtres optiques et des assemblages.

Secteur Exploitations minières et métallurgie