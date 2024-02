Matin Spinning Mills PLC est une entreprise exportatrice basée au Bangladesh qui fabrique et vend des fils de coton peignés, cardés, mélangés et synthétiques à partir de coton brut, de polyester et de fibres de viscose. L'entreprise vend également des fils recyclés revendiqués (RCS) et des fils recyclés globaux (GRS). Les produits de l'entreprise comprennent le fil à nappes multiples, le fil métallique, le fil injecté, le fil Siro, le fil recouvert d'air, le fil torsadé de fantaisie et le fil torsadé. Sa capacité de production installée est de plus de 61 tonnes par jour avec 88 304 broches. Les installations de production de la société sont situées à Sardaganj, dans l'Upazila de Kashimpur, dans le district de Gazipur.

Secteur Textiles et Cuirs