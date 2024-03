Matinas BioPharma Holdings, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la mise au point de thérapies innovantes en utilisant sa technologie d'administration par nanocristaux lipidiques (LNC) pour maximiser l'impact clinique mondial et l'accès aux patients. Le principal produit candidat antifongique de la société, MAT2203, est une application de sa plateforme LNC à un médicament antifongique puissant et à large spectre appelé amphotéricine B. Son deuxième produit candidat basé sur la plateforme LNC en phase clinique est MAT2501, une formulation administrée par voie orale d'un antibiotique aminoglycoside à large spectre, l'amikacine, qui peut être utilisée pour traiter différents types de bactéries multirésistantes, y compris les MNT, ainsi que diverses infections bactériennes intracellulaires et à Gram négatif multirésistantes. La société a également des programmes de découverte internes en cours sur la formulation et l'administration de petits oligonucléotides, à savoir des oligonucléotides antisens (ASO) et des ARN silencieux ou interférents courts (siRNA).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale