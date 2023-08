Matson, Inc. est une société holding qui fournit des services de transport maritime et de logistique. Les secteurs de la société comprennent le transport maritime et la logistique. L'activité de transport maritime est menée par Matson Navigation Company, Inc. (MatNav), une filiale à 100 % de la société. MatNav fournit des services de transport maritime de marchandises aux économies nationales non contiguës d'Hawaï, d'Alaska et de Guam, ainsi qu'à d'autres économies insulaires de Micronésie. MatNav exploite également des services accélérés de la Chine à Long Beach, en Californie, et fournit des services à Okinawa, au Japon et à diverses îles du Pacifique Sud, et exploite un service d'exportation international de Dutch Harbor, en Alaska, vers l'Asie. Les activités de logistique sont menées par l'intermédiaire de Matson Logistics, Inc. (Matson Logistics), une filiale en propriété exclusive de MatNav. Matson Logistics fournit une variété de services logistiques à ses clients, tels que des services de courtage en transport, des services d'expédition de fret, et autres.

Secteur Frêt maritime et logistique