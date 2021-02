MATTEL : croissance des ventes de 10% au dernier trimestre

Mattel a publié hier soir des ventes au quatrième trimestre 2020 de 1,63 milliard de dollars, en hausse de 10% sur un an. C'est mieux que les attentes des analystes sondés par FactSet qui tablaient sur 1,58 milliard de dollars. Sa marge brute s'est élevée à 51,4%, soit une amélioration de 300 points de base. Le bénéfice net s'élève quant à lui à 130,5 millions de dollars, alors qu'il était quasiment à 0 un an plus tôt. En données ajustées, le BPA ressort à 40 cents, contre un consensus de 23 cents. Le fabricant de jouets a notamment profité du succès des Barbie ou encore Hot Wheels.