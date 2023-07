Mattel, Inc. est un fabricant de jouets et un propriétaire de catalogues de franchises de divertissement pour enfants et familles dans le monde entier. Les segments de la société comprennent l'Amérique du Nord, l'international et American Girl. Son portefeuille de marques et de produits détenus et sous licence est regroupé en quatre catégories de marques : Les poupées, qui comprennent des marques telles que Barbie, Monster High, American Girl, Polly Pocket, Spirit (Universal) et Enchantimals ; les enfants en bas âge, les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire, qui comprennent des marques telles que Fisher-Price et Thomas & Friends, Power Wheels et Fireman Sam ; Les véhicules comprennent des marques telles que Hot Wheels, y compris Hot Wheels Monster Trucks et Hot Wheels Mario Kart (Nintendo), Matchbox et CARS (Disney Pixar), et les figurines, jeux de construction, jeux et autres comprennent des marques telles que Masters of the Universe, MEGA, UNO, Lightyear (Disney Pixar), Jurassic World (NBCUniversal), World Wrestling Entertainment (WWE) et Star Wars (Disney). Elle propose notamment des contenus cinématographiques et télévisuels, des jeux, de la musique et des événements en direct.

Secteur Jouets et produits pour enfants