Le fabricant de jouets Mattel agrandit son usine mexicaine dans le cadre de sa politique de "nearshoring".

Mattel a annoncé à la mi-mars qu'elle avait dépensé environ un milliard de pesos, soit 50 millions de dollars, pour agrandir une usine dans l'État de Nuevo Leon, au nord du Mexique, donnant la priorité à la production dans la deuxième plus grande économie d'Amérique latine par rapport aux centres de production en Chine, au Vietnam et en Malaisie.

L'usine de Monterrey, près de la frontière américaine, est maintenant la plus grande de Mattel avec 200 000 mètres carrés (2,25 millions de pieds carrés), employant près de 3 500 personnes.

"Pouvoir avoir un produit proche du consommateur et ne pas avoir à le transporter depuis l'Asie, cela va être plus rentable et plus compétitif si l'on tient compte des coûts", a déclaré à Reuters Gabriel Galvan, directeur général de Mattel Amérique latine.

L'expansion a d'abord été lancée en 2020, a dit Galvan. Mattel a fermé deux usines en Asie en 2019 et a plus récemment fermé une usine au Canada et une autre au Mexique avant l'expansion de la méga-usine.

M. Galvan a déclaré que la décision du fabricant de jouets n'était que le dernier exemple en date de la façon dont les inquiétudes concernant les chaînes d'approvisionnement mondiales trop étendues suscitent un nouvel intérêt pour la "délocalisation de proximité" de la part d'industries telles que le textile et même l'automobile - déjà un pilier de la fabrication mexicaine.

Le ministre des Finances du Mexique a récemment déclaré aux médias locaux que la demande de parcs industriels dans le nord du Mexique était en plein essor.

Le fabricant de jouets prévoit de doubler son investissement dans l'usine au cours des cinq prochaines années, a indiqué l'État de Nuevo Leon dans un communiqué de presse.

"C'est une grande opportunité (pour Mattel)", a déclaré M. Galvan, en raison de la proximité de l'usine avec son centre de distribution de Dallas-Fort Worth, le deuxième plus grand centre de la société aux États-Unis. "Nous pouvons être là en 24 heures, donc pour nous c'est vraiment pratique".