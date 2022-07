Les ventes de Mattel dépassent les estimations car la demande de jouets survit à l'inflation.

La demande de jouets a jusqu'à présent résisté à l'inflation qui atteint des sommets depuis des décennies et qui a mis à mal les dépenses discrétionnaires des plus grands détaillants américains et fait craindre une récession.

Le fabricant de jouets concurrent Hasbro Inc. a également publié des résultats trimestriels solides en début de semaine, en s'appuyant sur des prix plus élevés et une série de lancements de produits tels que les nouveaux blasters Nerf.

Le chiffre d'affaires net de Mattel a bondi de 20 % pour atteindre 1,24 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,10 milliard de dollars, selon les données Refinitiv IBES.

L'entreprise prévoit également d'autres augmentations de prix dans les mois à venir pour contrer la hausse des coûts des matières premières, du fret et de la main-d'œuvre.

Toutefois, le directeur général Ynon Kreiz s'est dit confiant que les ventes de jouets se maintiendraient même en cas de ralentissement économique potentiel, faisant écho aux commentaires de son homologue chez Hasbro.

"L'industrie du jouet est résiliente, en croissance et performante. Nous prévoyons de gagner des parts de marché cette année, et de surpasser l'industrie", a déclaré Kreiz à Reuters.

Mattel a déclaré que les facturations brutes globales pour ses jouets Hot Wheels ont augmenté de 26% au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin, tandis que l'unité qui fabrique des figurines d'action a enregistré un bond de 44%, aidé par la demande de jouets basés sur les personnages des franchises "Les maîtres de l'univers" et "Jurassic World".

Néanmoins, le fabricant de poupées Barbie a réitéré ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, l'impact de la hausse du dollar ayant compensé l'effet positif d'un deuxième trimestre robuste.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 18 cents par action, contre 3 cents un an plus tôt.