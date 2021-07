Les ventes de Mattel dopées par les petites voitures et les poupées

New York (awp/afp) - Le fabricant de jouets Mattel, soutenu par la forte croissance des ventes de ses petites voitures et de ses poupées, Barbie en tête, a dévoilé mardi des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre.

Son action prenait 3,5% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York.

Le chiffre d'affaires de Mattel a bondi de 40% par rapport à la même période en 2020, pour atteindre 1,03 milliard de dollars, soit au-dessus des 868 millions anticipés par les analystes.

Les ventes de voitures Hot Wheels ou Cars ont décollé de 68% tandis que celles des poupées ont bondi de 51%.

Les revenus tirés des figurines, de jeux de construction et de sociétés comme le Uno ont progressé, plus modestement, de 32%, comme ceux générés par les jouets pour les jeunes enfants, dont les marques Fisher-Price et Thomas & Friends, qui sont montés de 15%.

Hasbro, qui a publié ses résultats lundi, a de son côté vu son chiffre d'affaires décoller de 54% au deuxième trimestre grâce notamment au succès des cartes Magic et Donjons & Dragons et au rebond de ses activités audiovisuelles.

Mattel a réduit sa perte nette à 6 millions de dollars, contre 111 millions au premier trimestre 2020.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la référence à Wall Street, la perte s'est élevée à 3 cents, soit moins que la perte de 6 cents anticipée par les analystes.

afp/rp