Les ventes des jouets Mattel ont déçu les attentes en fin d'année

Washington (awp/afp) - Le fabricant de jouets Mattel a enregistré un quatrième trimestre décevant, les ventes de fin d'année n'ayant pas été à la hauteur des attentes dans un contexte économique difficile, selon ses résultats publiés mercredi.

Les ventes mondiales du fabricant de poupées Barbie et des jouets Fisher Price ont accusé un recul de 22% au dernier trimestre par rapport à la même période l'année précédente. Elles ont reculé de 26% sur le seul marché américain.

"Nos chiffres du quatrième trimestre ont été en-deçà de nos attentes alors que l'environnement macro-économique a été plus difficile qu'anticipé", a affirmé Ynon Kreiz, le patron du groupe, dans un communiqué.

La vive inflation aux Etats-Unis a comprimé les budgets des ménages pour les dépenses de fin d'année.

Le bénéfice par action de Mattel pour le dernier trimestre est tombé à 0,18 dollar, contre 0,53 un an plus tôt et 0,29 dollar attendu par les analystes.

Le titre du groupe chutait de plus de 10% dans les échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York, où il avait déjà terminé en repli de 1,20% en séance.

Les ventes ont stagné sur l'ensemble de l'année, avec un chiffre d'affaires de 5,435 milliards de dollars. Le bénéfice par action ressort à 1,25 dollar, bien en-dessous des prévisions de 1,38 dollar et de 5 cents inférieur à celui de 2021.

Pour 2023, Mattel espère obtenir des ventes comparables, à monnaie constante mais envisage un résultat net par action inférieur à la performance de 2022, situé entre 1,10 et 1,20 dollar.

Le directeur financier Anthony DiSilvestro a assuré que "malgré les défis rencontrés au quatrième trimestre", Mattel --rival d'Hasbro-- "dépasse le reste de l'industrie et a gagné des parts de marché".

"Sur l'ensemble de l'année, nous avons renforcé notre position financière et réduit davantage notre endettement", a-t-il ajouté.

