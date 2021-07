MATTEL : un virage vers les produits dérivés, le numérique et les partenariats avec d'autres industries

Un mot de la stratégie de renaissance de Mattel. Le fabricant de jouet affiche des revenus trimestriels en hausse de 47% et une dette réduite, grâce à une campagne de réduction des coûts, un recentrage sur les activités cœur, et des virages stratégiques vers les expériences numériques, les produits dérivés, et les partenariats avec d’autres industries telles que le cinéma, la TV, la musique et les jeux vidéos.

A voir ici :