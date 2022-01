Mattel : contrat de licence conclu avec Disney

L'action Mattel est indiquée en hausse de plus de 7% mercredi matin à la Bourse de New York après la signature d'un contrat de licence avec Disney portant sur la commercialisation de jouets dérivés des franchises 'Disney Princesses' et 'La Reine des Neiges'.



Cet accord pluriannuel va conférer à Mattel les droits de développer et de distribuer des poupées et des figurines inspirées de personnages comme Aladdin, Cendrillon, Mulan, Pocahontas, Moana ou Blanche Neige.



Les premiers modèles issus de la collection devraient être disponibles chez les détaillants en début d'année prochaine.



Mattel et Disney avaient déjà conclu un accord de licence du même type, cette fois concernant les franchises 'Toy Story' et 'Cars', qui appartiennent à Pixar, la filiale d'animation de Disney.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.