* LE DIRECTEUR DE MATTEL DÉCLARE QUE L'INDUSTRIE DU JOUET S'EST MIEUX COMPORTÉE QUE PRÉVU AU PREMIER SEMESTRE - CONF. APPEL
* MATTEL DÉCLARE QUE "AU-DELÀ DE 2024, NOUS PENSONS QUE LES TENDANCES VONT CONTINUER À S'AMÉLIORER ET QUE L'INDUSTRIE VA RENOUER AVEC LA CROISSANCE ET CONTINUER À CROÎTRE À LONG TERME".
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MATTEL DÉCLARE : "NOUS NOUS ATTENDONS À CE QUE NOTRE SECTEUR DU JOUET SE DÉVELOPPE AU SECOND SEMESTRE ET À CE QUE LA SAISON DES FÊTES SOIT BONNE AVEC DE NOUVEAUX PRODUITS".
* LA DIRECTION DE MATTEL DÉCLARE QU'ELLE S'ATTEND À DÉPASSER L'INDUSTRIE ET À GAGNER DES PARTS DE MARCHÉ CETTE ANNÉE.
* LA DIRECTION DE MATTEL DÉCLARE QUE LE DEUXIÈME TRIMESTRE A COMMENCÉ ET S'EST TERMINÉ AVEC DES STOCKS DE DÉTAIL EN BAISSE À UN CHIFFRE PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE.
* L'EXÉCUTIF DE MATTEL DÉCLARE ÊTRE BIEN POSITIONNÉ AVEC LES CAPACITÉS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT POUR L'AVENIR.
* LA DIRECTION DE MATTEL S'ATTEND À UNE AUGMENTATION DE L'ESPACE EN RAYON AU COURS DU SECOND SEMESTRE.
* LA DIRECTION DE MATTEL DÉCLARE QU'ELLE ENTREPRENDRA DAVANTAGE DE PROMOTIONS ET DE MARKETING À L'AVENIR.