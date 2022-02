Mattel dopé à Wall Street par la solide demande pour ses jouets

New York (awp/afp) - Mattel bondissait à la Bourse de New York mercredi après des résultats et des prévisions dépassant les attentes, la forte demande pour ses jouets permettant de compenser les problèmes de chaînes d'approvisionnement.

L'action du groupe prenait plus de 10% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance officielle après la publication de ses résultats.

Le fabricant des poupées Barbie, des petites voitures Hot Wheels et du Pictionary est finalement parvenu à gérer correctement les défis logistiques à l'approche de la saison cruciale des fêtes de fin d'année: son chiffre d'affaires a progressé de 10% au quatrième trimestre, à 1,8 milliard de dollars.

Son bénéfice net sur la période a bondi de 75% à 226 millions de dollars.

La hausse des coûts et des taux de change défavorables ont un peu pesé sur ses marges mais Mattel a compensé en partie en augmentant ses tarifs et en rationalisant ses dépenses.

Sur l'ensemble de l'année, le groupe a vu son chiffre d'affaires augmenter de 19% à 5,5 milliards de dollars tandis que son bénéfice net a été multiplié par sept à 903 millions de dollars.

Pour l'an prochain, Mattel prévoit d'augmenter encore son chiffre d'affaires de 8% à 10%, soit un peu plus que les attentes des analystes.

"Nous sommes en mode croissance et pensons être bien placés pour poursuivre sur notre lancée, avec des prévisions pour 2022 dépassant les objectifs précédents et des perspectives encore plus solides pour 2023", a commenté le PDG du groupe, Ynon Kreiz, dans le communiqué.

Le groupe californien pourra notamment compter sur l'accord signé fin janvier avec Disney, lui permettant de vendre de nouveau des produits issus des gammes "Princesse Disney" et "La Reine des neiges", un partenariat perdu au profit de Hasbro en 2016.

Au quatrième trimestre, le groupe a surtout profité de la hausse des ventes de poupées Barbie, Polly Pocket et autres (+13%) et de la catégorie figurines, jeux de construction et jeux de société (+25%).

Les revenus tirés des voitures (Hot Wheels, CARS) et ceux des jouets pour les jeunes enfants (Fisher-Price, Thomas & Friends) ont reculé de 1%.

