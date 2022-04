Mattel : explose le consensus au premier trimestre

Mattel a publié un bénéfice par action de 8 cents pour le compte du premier trimestre 2022, alors que le consensus s'attendait à une perte de 4 cents. Les ventes du fabricant de jouets ont bondi de 19% à 1,04 milliards de dollars, dépassant là aussi les attentes, qui s'élevaient à 917,95 millions: elles incluent notamment une hausse de 4% de la demande pour les poupées, alors que les voitures ont bondi de 31%, les figurines animées, les jeux de construction et autres ont progressé de 41%. Mattel a réitéré ses objectifs 2022 d'une croissance de des ventes de 8% à 10%.



Le BPA ajusté est quant à lui attendu entre 1,42 et 1,48 dollar, englobant ainsi le consensus de 1,45 dollar.



Pour 2023, le groupe vise une croissance de 5% à 9% ("high single digit") et un BPA ajusté de 1,90 dollar (consensus à 1,85 dollar).