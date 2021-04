Mattel : dévoile le tout premier véhicule coulé sous pression Tesla Roadster CarbonNeutral® Matchbox® constitué de 99 % de matériaux recyclés qui servira de feuille de route pour la marque

L'objectif est d'utiliser des matières plastiques 100 % recyclées, recyclables ou d'origine biologique pour toutes les voitures et tous les sets de jeu et emballages Matchbox® d'ici 2030

Aujourd'hui, Mattel, Inc. (NASDAQ : MAT) a annoncé Drive Toward a Better Future (Roulez vers un plus bel avenir), sa stratégie produits visant à fabriquer toutes les voitures coulées sous pression et tous les sets de jeu et emballages Matchbox avec du plastique 100 % recyclé, recyclable et d'origine biologique d'ici 2030. Ceci se situe dans le droit fil de l'objectif de Mattel qui vise à utiliser des matières plastiques 100 % recyclées, recyclables ou d'origine biologique dans tous ses produits et emballages d'ici 2030.

Mattel is unveiling the Matchbox Tesla Roadster, its first die-cast vehicle made from 99% recycled materials and certified CarbonNeutral®*. The Matchbox Tesla Roadster will be available starting in 2022. (Photo: Business Wire)

Pour illustrer ces principes, Mattel dévoile la Matchbox Tesla Roadster, sa première voiture coulée sous pression constituée de matériaux 99 % recyclés et certifiés CarbonNeutral®*. La Matchbox Tesla Roadster sera disponible en 2022.

La marque Matchbox repensée étendue inclut de nouvelles gammes de produits et des emballages caractérisés par :

Des matériaux plus écologiques et innovants pour les voitures, les sets de jeu et les emballages

Un recyclage amélioré par le consommateur via la conception du produit et l'étiquetage de l'emballage

Une approche thématique globalement écologique du jeu, avec davantage de voitures électriques et des chargeurs de voitures électriques dans les sets de jeu station-service

« Depuis la création de la voiture coulée sous pression moderne il y a près de 70 ans, Matchbox utilise la conception et l'innovation pour connecter les enfants au monde réel qui les entoure par le biais du jeu », a déclaré Roberto Stanichi, directeur mondial des véhicules chez Mattel. « Matchbox s'engage à utiliser des matières plastiques 100 % recyclées, recyclables ou d'origine biologique pour contribuer à répondre aux problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et permettre à la prochaine génération de fans de Matchbox de nous guider vers un avenir durable. »

Les fans constateront l'engagement de Matchbox dans des produits emballés sans aucun plastique, utilisant un contenu certifié Forest Stewardship Council® (FSC) dans les matériaux de papier et fibre de bois, en vente dès maintenant. La première voiture coulée sous pression emballée sans plastique est la gamme populaire Matchbox Power Grabs® qui comprend une variété de véhicules Matchbox coulés sous pression à l'échelle de 1:64 sous licence et originaux, tandis que le pack de 5 véhicules sur le thème de la voiture électrique est désormais disponible avec un plateau interne en mousse papier.

Outre son introduction d'un emballage sans plastique, Matchbox encourage une récupération des déchets et un recyclage adéquats. Conçu pour la recyclabilité avec des pièces recyclables, l'électronique des sets de jeu est consolidée en un seul module facilement amovible, ce qui facilite le processus de recyclage des déchets électroniques. L'étiquette How2Recycle indique aux consommateurs comment jeter correctement les matériaux d'emballage. Matchbox explore également les différentes façons de réduire l'utilisation d'énergie, les émissions de carbone et les déchets dans ses opérations, tout en offrant le même standard d'excellence dans l'ensemble des produits Matchbox.

*Les Tesla Roadsters de Matchbox ont été certifiés CarbonNeutral® par Natural Capital Partners et les crédits de compensation carbone serviront à préserver les prairies dans le Colorado et au Montana.

