Mattel soutenu par la demande solide pour ses jeux et jouets

New York (awp/afp) - Mattel a enregistré des ventes record pour un premier trimestre, portées par la demande pour les petites voitures, les figurines et les jeux traditionnels, et maintenu ses prévisions pour 2022 grâce notamment à sa gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Lors d'une conférence téléphonique sur ses résultats, ses dirigeants n'ont pas souhaité s'exprimer sur les informations de presse selon lesquelles ils auraient discuté avec des sociétés d'investissement d'une éventuelle vente.

Selon le Wall Street Journal, Mattel a notamment échangé avec Apollo Global Management et L Catterton.

Le chiffre d'affaires du fabricant des poupées Barbie, des petites voitures Hot Wheels et du Pictionary, a progressé de 19% à 1,04 milliard de dollars (près de 1 milliard de francs suisses) sur les trois premiers mois de l'année.

Le groupe a surtout profité de la hausse des ventes de voitures Hot Wheels et CARS (+31) et de la catégorie figurines, jeux de construction et jeux de société (+41%).

Les revenus tirés des poupées Barbie, Polly Pocket et autres ont progressé plus modestement (+4%) tandis que ceux des jouets pour les jeunes enfants (Fisher-Price, Thomas & Friends) ont augmenté de 12%.

Le groupe est repassé dans le vert en dégageant un bénéfice net de 21 millions de dollars.

"La chaîne d'approvisionnement de Mattel joue un rôle clé dans notre succès", a commenté le PDG du groupe, Ynon Kreiz, dans le communiqué. "Toutes nos usines sont pleinement opérationnelles et nous travaillons avec nos partenaires de vente au détail pour nous assurer que les produits sont disponibles en rayon pour répondre à la demande des consommateurs", a-t-il ajouté.

Le groupe a notamment profité au premier trimestre du fait que les magasins ont regonflé leurs stocks après une saison des fêtes particulièrement solide et pour se préparer à la sortie de films comme "Jurassic World: Le Monde d'après" et aux ventes de produits associés.

Mattel prévoit toujours une augmentation de ses ventes à effet de change constant entre 8% et 10% pour l'année.

L'action du groupe prenait plus de 3% dans les échanges électroniques, après avoir déjà progressé de près de 11% en séance suite aux informations de presse.

Mattel s'est aussi engagé mercredi à réduire de 25% l'emballage plastique de chacun de ses produits entre 2020 et 2030.

