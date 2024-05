Mattel, Inc. est un fabricant mondial de jouets et un propriétaire de catalogues de franchises de divertissement pour les enfants et les familles. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'Amérique du Nord, l'international et American Girl. Les segments Amérique du Nord et International vendent des produits dans toutes les catégories, bien que certains produits soient développés et adaptés à des marchés internationaux particuliers. Le secteur American Girl est un distributeur direct, un détaillant et un éditeur de livres pour enfants. Ses catégories de produits comprennent les poupées, les enfants en bas âge, les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire, les véhicules, les figurines d'action, les jeux de construction, les jeux et autres. Ses marques comprennent Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, American Girl, Thomas & Friends, UNO, Masters of the Universe et MEGA, ainsi que d'autres propriétés intellectuelles qu'elle possède ou qu'elle exploite sous licence en partenariat avec des sociétés de divertissement internationales. Son offre comprend du contenu cinématographique et télévisuel, des jeux et des expériences numériques, de la musique et des événements en direct. Ses produits sont disponibles dans plus de 150 pays.

Secteur Jouets et produits pour enfants