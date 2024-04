Matterport, Inc. est une société spécialisée dans la numérisation et la datavisualisation. La plateforme technologique de l'entreprise utilise des données spatiales collectées à partir d'une variété de dispositifs de capture numérique pour transformer des bâtiments et des espaces physiques en jumeaux numériques photoréalistes et dimensionnellement exacts qui permettent à ses abonnés d'accéder à des informations et à des connaissances précieuses sur les bâtiments. Sa plateforme a établi la norme en matière de numérisation, d'accès et de gestion des bâtiments, des espaces et des lieux en ligne. Elle a développé et étendu sa technologie de reconstruction tridimensionnelle (3D) grâce à Cortex, son moteur logiciel basé sur l'intelligence artificielle (IA) qui utilise l'apprentissage automatique pour recréer une représentation virtuelle 3D photoréaliste de l'ensemble de la structure d'un bâtiment, y compris le contenu, l'équipement et l'ameublement. L'entreprise propose des abonnements à des logiciels, des licences de données, des services et des produits matériels. Elle est présente sur différents marchés finaux, notamment l'immobilier résidentiel et commercial, la gestion des installations et d'autres marchés.

Secteur Logiciels