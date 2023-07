Matthews International Corporation est un fournisseur mondial de produits de commémoration, de technologies industrielles et de solutions de marque. La société opère à travers trois segments : Mémorialisation, Technologies industrielles et Solutions de marque SGK. Le secteur de la commémoration comprend principalement des monuments commémoratifs en bronze et en granit et d'autres produits de commémoration, des cercueils, des produits liés à la crémation et des équipements de crémation et d'incinération destinés principalement aux industries des cimetières et des salons funéraires. Le segment des technologies industrielles comprend la conception, la fabrication, le service et la distribution de solutions de stockage d'énergie personnalisées de haute technologie, de technologies et de solutions d'identification des produits et d'automatisation des entrepôts. Le segment SGK Brand Solutions comprend la gestion des marques, les services de prémédia, les plaques et cylindres d'impression, les services d'imagerie, la gestion des actifs numériques, les systèmes d'affichage de merchandising et les services de marketing et de design principalement pour les industries des biens de consommation et du détail.

Secteur Publicité et marketing